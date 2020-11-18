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18 ноября 2020, 21:58 374

Чернышов де-факто стал главным бенефициаром "Большого строительства", - эксперт

18 ноября 2020, 21:58 374
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Фото: из открытых источников
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Скандал вокруг "распила" средств "Большого строительства" показал, что глава Минрегиона Алексей Чернышов вводит в заблуждение не только общество, но и лично президента Владимира Зеленского.

Об этом в блоге на сайте "Regionews.ua" написал эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя скандальное заявление бывшего советника главы Офиса Президента Игоря Уманского о схемах в "Большом строительстве".

По его словам, властная вертикаль, которая контролирует "Большое строительство", у всех на виду. В июне текущего года был создан Координационный совет "Большого строительства", который возглавил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. В него, помимо прочих, вошли: Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, Министр инфраструктуры Владислав Криклий, помощник Тимошенко Юрий Голик, а также советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

При этом, как считает Гаврилечко, неофициальными кураторами "Большого строительства" стали Тимошенко и Подоляк, напрямую подчиненный Ермаку.

"Очевидно, это обострило, ну скажем так, "взаимную нелюбовь" Ермака/Подоляка и Тимошенко",- пишет эксперт.

Такая ситуация явна пошла на пользу Чернышеву, который де-факто стал основным спикером проекта "Большое строительство" и одним из основных его бенефициаров. Чернышов отвечает за социальные объекты (школы, садики, больницы), благодаря чему имеет влияние на региональные элиты. И это при том, что ситуация с проектом для него близка к провальной. Минрегион рапортует о 89% готовности объектов "Большого строительства", но СМИ проанализировали данные официального сайта программы и пишут, что общая готовность составляет всего 64%. Складывается впечатление, что руководство Минрегиона вводит в заблуждение не только общество, но и лично президента Владимира Зеленского, ведь разница между 64% и 89% - составляет весомые 25% от общего объема работ", - отметил эксперт.

Гаврилечко также добавил, что "Чернышов, который ориентируется напрямую на Ермака, хочет свой провал с "Большим строительством" обернуть в получение доступа к еще большему числу потоков. Ведь вскрывшийся скандал – это война внутри вертикали, где Ермак, Подоляк, Чернышов и компания пытаются уменьшить влияние Тимошенко, Голика и Кубракова".

Все эти войны за схемы и распил потоков между группами влияния в ближайшем окружении президента не только "закатывают в асфальт" проект "Большое строительство" и деньги из "Ковидного фонда", но вводят в заблуждение Президента и обваливают его рейтинг. Интересно, какие выводы сделает президент? Особенно если учесть, что Чернышев уже достаточно эффективно заблокировал еще одну президентскую инициативу, а именно – градостроительную реформу… Ждем скорейшего голосования в Раде закона про интерпелляцию?" – подытожил Гаврилечко.

Напомним, ранее бывший советник главы Офиса Президента Игорь Уманский заявил, что до 40% денег, выделенных на проект "Большое строительство", было разворовано. Сумма похищенного, по его словам, почти равна 35 млрд грн, которые были выделены на дорожное строительство из "Ковидного фонда".

Владимир Зеленский рейтинг коррупция Алексей Чернышев большая стройка Юрий Гаврилечко
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