Чернышов де-факто стал главным бенефициаром "Большого строительства", - эксперт

Войны за "распил" потоков в ближайшем окружении президента обваливают его рейтинг

Войны за "распил" потоков в ближайшем окружении президента обваливают его рейтинг

Фото: из открытых источников

Скандал вокруг "распила" средств "Большого строительства" показал, что глава Минрегиона Алексей Чернышов вводит в заблуждение не только общество, но и лично президента Владимира Зеленского.

Об этом в блоге на сайте "Regionews.ua" написал эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя скандальное заявление бывшего советника главы Офиса Президента Игоря Уманского о схемах в "Большом строительстве".

По его словам, властная вертикаль, которая контролирует "Большое строительство", у всех на виду. В июне текущего года был создан Координационный совет "Большого строительства", который возглавил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. В него, помимо прочих, вошли: Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, Министр инфраструктуры Владислав Криклий, помощник Тимошенко Юрий Голик, а также советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

При этом, как считает Гаврилечко, неофициальными кураторами "Большого строительства" стали Тимошенко и Подоляк, напрямую подчиненный Ермаку.

"Очевидно, это обострило, ну скажем так, "взаимную нелюбовь" Ермака/Подоляка и Тимошенко",- пишет эксперт.

Такая ситуация явна пошла на пользу Чернышеву, который де-факто стал основным спикером проекта "Большое строительство" и одним из основных его бенефициаров. Чернышов отвечает за социальные объекты (школы, садики, больницы), благодаря чему имеет влияние на региональные элиты. И это при том, что ситуация с проектом для него близка к провальной. Минрегион рапортует о 89% готовности объектов "Большого строительства", но СМИ проанализировали данные официального сайта программы и пишут, что общая готовность составляет всего 64% . Складывается впечатление, что руководство Минрегиона вводит в заблуждение не только общество, но и лично президента Владимира Зеленского, ведь разница между 64% и 89% - составляет весомые 25% от общего объема работ", - отметил эксперт.

Гаврилечко также добавил, что "Чернышов, который ориентируется напрямую на Ермака, хочет свой провал с "Большим строительством" обернуть в получение доступа к еще большему числу потоков. Ведь вскрывшийся скандал – это война внутри вертикали, где Ермак, Подоляк, Чернышов и компания пытаются уменьшить влияние Тимошенко, Голика и Кубракова".

Все эти войны за схемы и распил потоков между группами влияния в ближайшем окружении президента не только "закатывают в асфальт" проект "Большое строительство" и деньги из "Ковидного фонда", но вводят в заблуждение Президента и обваливают его рейтинг. Интересно, какие выводы сделает президент? Особенно если учесть, что Чернышев уже достаточно эффективно заблокировал еще одну президентскую инициативу, а именно – градостроительную реформу… Ждем скорейшего голосования в Раде закона про интерпелляцию?" – подытожил Гаврилечко.