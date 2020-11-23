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23 ноября 2020, 14:35 354

Кучма побеждает во втором туров выборов мэра Дрогобыча

23 ноября 2020, 14:35 354
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Фото с сайта Дрогобичской городской рады
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Данные еще официально не обнародованы, но подсчет голосов уже завершен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Варто – Галицкие новости.

22 ноября в Дрогобыче и населенных пунктах, которые входят в Дрогобычскую ОТГ, состоялись выборы городского головы. По результатам подсчета побеждает действующий городской голова Тарас Кучма.

Всего в выборах приняло участие – 25922 избирателей. Подсчитано голосов – 25651. Недействительные – 271.

За самовыдвиженца Тараса Кучму проголосовало – 13109 выборов. За самовыдвиженца Андрея Веселого – 12542 избиратели.

Информацию относительно подсчета предоставил источник в ТИК.

Официальная информация относительно результатов выборов городского председателя Дрогобыча ожидается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Львове Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой.

выборы второй тур мэр Дрогобич ТИК
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