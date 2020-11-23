Кучма побеждает во втором туров выборов мэра Дрогобыча
Данные еще официально не обнародованы, но подсчет голосов уже завершен.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Варто – Галицкие новости.
22 ноября в Дрогобыче и населенных пунктах, которые входят в Дрогобычскую ОТГ, состоялись выборы городского головы. По результатам подсчета побеждает действующий городской голова Тарас Кучма.
Всего в выборах приняло участие – 25922 избирателей. Подсчитано голосов – 25651. Недействительные – 271.
За самовыдвиженца Тараса Кучму проголосовало – 13109 выборов. За самовыдвиженца Андрея Веселого – 12542 избиратели.
Информацию относительно подсчета предоставил источник в ТИК.
Официальная информация относительно результатов выборов городского председателя Дрогобыча ожидается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Львове Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой.