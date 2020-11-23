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23 ноября 2020, 13:12 15

Результаты второго тура выборов не изменили лидеров на должности глав ОТГ - ОПОРА

23 ноября 2020, 13:12 15
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По данным организации, в 11 городах, где проходило голосование, в целом явка избирателей составила 29,23%
По данным организации, в 11 городах, где проходило голосование, в целом явка избирателей составила 29,23%
Фото: ukrinform.ua
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Председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала, что по предварительным результатам второго тура выборов глав 11 городов, во всех общинах победили кандидаты, которые в первом туре набрали максимальное количество голосов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Укринформ.

"Результаты выборов показали, что повторное голосование не является рациональным инструментом определения абсолютного победителя. То есть, практически во всех общинах победили кандидаты, которые в первом туре набрали максимальное количество голосов. В то же время, в абсолютных числах, количество избирателей, которые голосовали за них, меньше, чем 25 октября. То есть, повторное голосование не дало нам никаких сюрпризов. Не обеспечило смены лидеров на должность председателей ОТГ. И не создало какие-то новые уникальные конкурентные условия для ведения предвыборной борьбы накануне голосования”, - отметила Айвазовская.

По данным ОПОРЫ, во время повторного голосования 22 ноября явка избирателей составила 29,23%. Тогда как на первом туре голосования, параллельный подсчет ОПОРЫ показал результат 35,9% явки избирателей.

Напомним, повторное голосование на выборах мэра прошло в 11 городах Украины: Днепропетровске, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.

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