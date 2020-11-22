14:13  22 ноября
В Киеве авто врезалось в остановку и загорелось: есть пострадавшие
12:18  22 ноября
В Славянске избиратели делают селфі возле урн, чтобы получить iPhone-12
17:51  22 ноября
На Донбассе боевики обстреляли Шумы и минировали Водяное
UA | RU
UA | RU
22 ноября 2020, 20:19 43

По данным экзитпола Филатов выиграет выборы в Днепре

22 ноября 2020, 20:19 43
Читайте також українською мовою
За действующего городского голову проголосовали почти 79% избирателей.
За действующего городского голову проголосовали почти 79% избирателей.
Читайте також
українською мовою

Действующий мэр Днепра Борис Филатов победил во втором туре выборов мэра Днепра.

Согласно данным Центра социологических и маркетинговых исследований "Социс", по состоянию на 19:30 во втором туре выборов мэра Днепра лидирует действующий глава города Борис Филатов, пишет RegioNews.

Результаты экзитпола во втором туре выборов:

  • Борис Филатов – 78,75%;

  • Загид Краснов – 18,25%

Напомним, во Львове, по результатам экзитпола победил Андрей Садовый.

Днепр второй тур выборы экзит-пол Филатов Борис
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Во Львове по результатам экзит-пола побеждает Садовой
22 ноября 2020, 20:12
Явка на выборах по состоянию на 16.00 составляет 22,5% - ОПОРА
22 ноября 2020, 17:43
Полиция Днепра открыла три дела за нарушение избирательного законодательства
22 ноября 2020, 16:53
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Сможет ли здравый смысл победить деньги олигарха: кого выберет Бердянск во втором туре
Второй тур в Ровно: соревнование двух "темных лошадок"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »