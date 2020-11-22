По данным экзитпола Филатов выиграет выборы в Днепре
За действующего городского голову проголосовали почти 79% избирателей.
За действующего городского голову проголосовали почти 79% избирателей.
Действующий мэр Днепра Борис Филатов победил во втором туре выборов мэра Днепра.
Согласно данным Центра социологических и маркетинговых исследований "Социс", по состоянию на 19:30 во втором туре выборов мэра Днепра лидирует действующий глава города Борис Филатов, пишет RegioNews.
Результаты экзитпола во втором туре выборов:
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Борис Филатов – 78,75%;
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Загид Краснов – 18,25%
Напомним, во Львове, по результатам экзитпола победил Андрей Садовый.
Во Львове по результатам экзит-пола побеждает СадовойВсе новости »
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