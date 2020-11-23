Местные выборы: стало известно, какие партии получили наибольшую поддержку избирателей

Условный пятипроцентный избирательный барьер преодолели пять партий

Условный пятипроцентный избирательный барьер преодолели пять партий

Фото: flickr

На местных выборах, которые состоялись 25 октября, условный 5% барьер преодолели пять политических партий: "Слуга народа" (14,5%), "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,5%), "За майбутне"(8,6%) и "Батькивщина" (8,5%).

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные мониторинга Социологической группы "Рейтинг".

"Анализ результатов местных выборов продемонстрировал, что активность избирателей в западных регионах была выше, чем в юго-восточных. Например, если в Тернопольской и Львовской областях активность избирателей 25 октября составила около 44%, то в юго-восточных пришли на выборы лишь около трети", — говорится в сообщении.

Отмечается, что удельный вес западных областей в общем массиве избирателей возросло с 27 до 31%.

Указывается, что, согласно агрегированным рейтингом партий на местных выборах, условный пятипроцентный избирательный барьер преодолели "Слуга народа" (14,5%), "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,5%), "За майбутне" (8,6%) и "Батькивщина" (8,5%). Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, которые поддержали партии.

Партия "Наш край" в целом поддержали 3,9% избирателей, ВО "Свобода" – 3,3%, Радикальную партию Ляшко – 2,4%, партию "Сила и честь" – 2,4%, "УДАР Виталия Кличко" – 2,0%, партию "Пропозиция" – 2,2%, "Голос" – 1,7%, партию Шария – 1,4%, партию "Победа Пальчевского" – 0,8%.

Суммарный рейтинг других (преимущественно местных) партий составляет около 22%.

Совокупная поддержка пяти парламентских партий на этих выборах составила 51% (на выборах в Верховную Раду 2019 года они получили 78%). При этом в областях, где не были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили значительно большую поддержку на местных выборах.

Напомним, КИУ зафиксировал существенные нарушения во время второго тура выборов мэров.