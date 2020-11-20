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20 ноября 2020, 10:26 53

На Закарпатье задержали местного жителя за подкуп избирателей

20 ноября 2020, 10:26 53
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За один голос предлагали 500 гривен
За один голос предлагали 500 гривен
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В одном из городов Закарпатья совместными действиями правоохранителей СБУ и полиции области на подкупе избирателей разоблачили местного жителя - занимался скупкой голосов в пользу одного из кандидатов на пост мэра города.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области

Так, следователи выяснили, что житель ужгорода наладил механизм подкупа избирателей. За один голос, мужчина предлагал 500 гривен. До самой процедуры реализации подкупа злоумышленник привлек председателя правления одного из ОСМД. Последнему было поручено собрать подписи жильцов, которые бы согласились продать свой голос.

Отмечается, что правоохранители задержали фигуранта во время передачи денежных средств в сумме 12 тысяч гривен. За такую сумму он должен был обеспечить одному из кандидатов 24 дополнительные голоса на выборах.

В полиции отмечают, что устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к указанному преступлению.

Напомним, ранее стали известны результаты выборов в Закарпатский областной совет.

выборы полиция Закарпатье голосование Кандидат
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