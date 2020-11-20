Суд Николаева обязал городскую ТИК зарегистрировать наблюдателей ОПОРЫ

16 ноября во время заседания Николаевская городская ТИК не приняла никакого решения относительно регистрации официальных наблюдателей Гражданской сети ОПОРА

16 ноября во время заседания Николаевская городская ТИК не приняла никакого решения относительно регистрации официальных наблюдателей Гражданской сети ОПОРА

Рixabay

В Николаеве суд обязал городскую ТИК зарегистрировать официальных наблюдателей от Гражданской сети ОПОРА.

Как передает RegioNews, об этом сообщил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой.

"Николаевский окружной административный суд 19 ноября признал противоправной бездеятельность Николаевской городской территориальной избирательной комиссии и обязал ее зарегистрировать официальных наблюдателей Гражданской сети ОПОРА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 ноября во время заседания Николаевская городская ТИК не приняла никакого решения относительно регистрации официальных наблюдателей Гражданской сети ОПОРА. Тогда из 15 присутствующих членов комиссии девять проголосовали "за", пятеро – "против", еще один воздержался.

ОПОРА обратилась с иском к Николаевскому окружному административному суду.

Суд решил, что доводы истца нашли свое подтверждение при рассмотрении дела по существу иска, а ответчик не доказал обратное. Поэтому иск Гражданской сети ОПОРА суд удовлетворил полностью, признав противоправной бездеятельность Николаевской городской территориальной избирательной комиссии относительно непринятия решения о регистрации 23 официальных наблюдателей ОПОРЫ.

Также суд своим решением обязал городскую ТИК зарегистрировать наблюдателей по представлению от ОПОРЫ и принять решение о регистрации официальных наблюдателей за этим представлением.

Кроме того, с ответчика будет взыскан судебный сбор в размере 840,80 грн на счет Николаевского окружного административного суда.

Напомним, в ОПОРЕ рассказали о самых распространенных нарушениях во время второго тура местных выборов.