Суд Николаева обязал городскую ТИК зарегистрировать наблюдателей ОПОРЫ
В Николаеве суд обязал городскую ТИК зарегистрировать официальных наблюдателей от Гражданской сети ОПОРА.
Как передает RegioNews, об этом сообщил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой.
"Николаевский окружной административный суд 19 ноября признал противоправной бездеятельность Николаевской городской территориальной избирательной комиссии и обязал ее зарегистрировать официальных наблюдателей Гражданской сети ОПОРА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 ноября во время заседания Николаевская городская ТИК не приняла никакого решения относительно регистрации официальных наблюдателей Гражданской сети ОПОРА. Тогда из 15 присутствующих членов комиссии девять проголосовали "за", пятеро – "против", еще один воздержался.
ОПОРА обратилась с иском к Николаевскому окружному административному суду.
Суд решил, что доводы истца нашли свое подтверждение при рассмотрении дела по существу иска, а ответчик не доказал обратное. Поэтому иск Гражданской сети ОПОРА суд удовлетворил полностью, признав противоправной бездеятельность Николаевской городской территориальной избирательной комиссии относительно непринятия решения о регистрации 23 официальных наблюдателей ОПОРЫ.
Также суд своим решением обязал городскую ТИК зарегистрировать наблюдателей по представлению от ОПОРЫ и принять решение о регистрации официальных наблюдателей за этим представлением.
Кроме того, с ответчика будет взыскан судебный сбор в размере 840,80 грн на счет Николаевского окружного административного суда.
Напомним, в ОПОРЕ рассказали о самых распространенных нарушениях во время второго тура местных выборов.