Сегодня готовый ко второму чтению проект госбюджета-2021 передадут в Раду
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко
По информации народного депутата от ЕС, сегодня Кабмин утвердит проект Бюджета-2021.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.
Как утверждает Алексей Гончаренко, сегодня на заседании Правительства утвердят проект Бюджета-2021.
По моим данным, сегодня в 17:00 состоится заседание Кабмина, на котором должны утвердить проект бюджета Украины на 2021-й год, - написал Гончаренко.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин подаст в Раду проект бюджета-2021 до конца недели.
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