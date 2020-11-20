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20 ноября 2020, 15:22 17

Сегодня готовый ко второму чтению проект госбюджета-2021 передадут в Раду

20 ноября 2020, 15:22 17
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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко
Фото: из открытых источников
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По информации народного депутата от ЕС, сегодня Кабмин утвердит проект Бюджета-2021.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

Как утверждает Алексей Гончаренко, сегодня на заседании Правительства утвердят проект Бюджета-2021.

По моим данным, сегодня в 17:00 состоится заседание Кабмина, на котором должны утвердить проект бюджета Украины на 2021-й год, - написал Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин подаст в Раду проект бюджета-2021 до конца недели.

Кабмин бюджет Верховная Рада нардеп Алексей Гончаренко
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