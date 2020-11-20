Стало известно, почему суд отменил решение об аресте Януковича

В этом деле начнется рассмотрение в суде первой инстанции

В этом деле начнется рассмотрение в суде первой инстанции

Фото: из открытых источников

В Апелляционном суде Киева, который ранее отменил заочный арест для бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, заявили, что решение Печерского суда об аресте бывшего главы государства было незаконным.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Апелляционного суда города Киева, передает RegioNews.

В суде считают, что прокурор не смог доказать факт объявления Януковича в международный розыск.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева является незаконным, необоснованным и немотивированным, что вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона", - говорится в сообщении.

В Апелляционном суде заявили, что Печерский суд допустил существенные нарушения при объявлении своего решения.

Также в заявлении пресс-службы говорится, что адвокаты Януковича предоставили информацию, что в отношении к нему не размещалось сообщение Интерпола с "красным углом" и не размещался внутренний запрос с целью объявления его международного розыска по линии Интерпола.

Вместе с тем, коллегия судей апелляционной инстанции пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного преступления, а также наличии рисков, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования", - заявили в Апелляционном суде.

Напомним, Киевский апелляционный суд отменил решение об аресте Януковича, дело вернули на рассмотрение судом первой инстанции.