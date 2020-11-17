У Шмыгаля сказали, восстановят ли конкурсы для чиновников

Все хотят восстановления конкурсной процедуры, но есть нюансы, как это сделать

Все хотят восстановления конкурсной процедуры, но есть нюансы, как это сделать

Укринформ

Конкурсную процедуру на государственные должности можно вернуть специальным законом. В правительстве ждут соответствующего решения Верховной Рады.

Как пишет RegioNews, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, все хотят восстановления конкурсной процедуры, но есть нюансы, как это сделать.

"Первый - санитарно-эпидемический, второй - физический. Например, за то, что министр Кабинета министров координирует центральные органы исполнительной власти, которые не координируются другими министерствами, я в течение нескольких недель был вынужден проводить два крупных доборы на членов комиссии игорного бизнеса", - отметил Немчінов.

Он также отметил, что Кабмин готов возобновить конкурсы по высшего корпуса государственной службы, если Верховная Рада проголосует необходимый законопроект.

"Ждем решения Верховной Рады и готовим все необходимые подзаконные акты для его выполнения", - добавил министр.

Напомним, в Украине планируют ввести новый принцип карантинного разделения.