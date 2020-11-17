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17 ноября 2020, 13:59 5

У Шмыгаля сказали, восстановят ли конкурсы для чиновников

17 ноября 2020, 13:59 5
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Все хотят восстановления конкурсной процедуры, но есть нюансы, как это сделать
Все хотят восстановления конкурсной процедуры, но есть нюансы, как это сделать
Укринформ
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Конкурсную процедуру на государственные должности можно вернуть специальным законом. В правительстве ждут соответствующего решения Верховной Рады.

Как пишет RegioNews, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, все хотят восстановления конкурсной процедуры, но есть нюансы, как это сделать.

"Первый - санитарно-эпидемический, второй - физический. Например, за то, что министр Кабинета министров координирует центральные органы исполнительной власти, которые не координируются другими министерствами, я в течение нескольких недель был вынужден проводить два крупных доборы на членов комиссии игорного бизнеса", - отметил Немчінов.

Он также отметил, что Кабмин готов возобновить конкурсы по высшего корпуса государственной службы, если Верховная Рада проголосует необходимый законопроект.

"Ждем решения Верховной Рады и готовим все необходимые подзаконные акты для его выполнения", - добавил министр.

Напомним, в Украине планируют ввести новый принцип карантинного разделения.

Кабмин Украина чиновники правительство должность
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