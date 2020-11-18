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18 ноября 2020, 14:42 32

Зеленский собирает срочное совещание из-за протестов предпринимателей

18 ноября 2020, 14:42 32
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Президент хочет уравновесить все спорные позиции
Президент хочет уравновесить все спорные позиции
Офис президента
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Конфликт между ФЛП и полицией под Верховной Радой требует немедленных и адекватных решений. Президент собирает экстренное совещание по этому вопросу.

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Для президента основными являются две вещи. Первая - политики не должны делать жизнь предпринимателей еще сложнее, чем она уже есть, тем более во время коронакризиса, когда люди теряют. И вторая - наше государство не должно оставаться раем для теневиков, это просто несправедливо", - отметил Подоляк.

По его словам, платить налоги и вести свою деятельность прозрачно - часть нормального образа жизни в цивилизованном государстве. Поэтому нужно найти баланс между двумя этими мотивами и выработать такое решение, которое будет реалистичным и справедливым.

Подоляк убежден, что нужно детально разобраться в мотивах и проблемы тех, кто протестует, чтобы решение действительно не ставили бизнес на грань закрытия. Чтобы уравновесить все спорные позиции, президент собирает экстренное совещание по этой проблематике.

"Государство не имеет права оставлять в тени такую часть жизни, когда большинство граждан, включая наших врачей и военных, платят налоги в полном объеме. Это позиция главы Офиса президента Андрея Ермака, который жестко предлагает определить ключевые направления и кто готов нести конкретную ответственность", - резюмирует он.

Напомним, 17 ноября предприниматели взяли штурмом Верховную Раду, происходили стычки с полицией.

Украина Офис президента митинг президент Совещание
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