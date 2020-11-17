В Кривом Роге до сих пор не могут назначить дату второго тура выборов: названа причина

Ранее планировалось, что дату повторного голосования объявят в пятницу, 13 ноября

Ранее планировалось, что дату повторного голосования объявят в пятницу, 13 ноября

Фото из открытых источников

Криворожская городская территориальная избирательная комиссия до сих пор не может назначить дату повторного голосования на выборах городского главы.

Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА, пишет RegioNews.

Отмечается, что причиной этого является обжалование постановления ТИК о результатах голосования доверенными лицами кандидата и отсутствие в комиссии кворума для проведения заседания.

В ОПОРЕ напомнили, что 12 ноября были объявлены результаты первого тура выборов после того, как доверенные лица кандидата на должность городского головы Дмитрия Шевчика проиграли суды против территориальной избирательной комиссии, в том числе апелляционные.

Планировалось, что дату повторного голосования объявят в пятницу, 13 ноября. Зато сначала не было кворума среди членов ТИК, а потом стало известно, что доверенные лица Шевчика подали жалобу в суд за несогласие с цифрами, обнародованными в протоколе от 12 ноября.

Согласно этому протоколу, за Юрия Вилкула проголосовали 80 тыс. 655 избирателей (46,27%), за Дмитрия Шевчика – 45 тыс. 213 избирателей.

13 ноября комиссия обнародовала уточненный протокол. Количество избирателей, которые отдали голоса за Вилкула, не изменились, но процент в протоколе указан другой – 44, 96%.

Напомним, сегодня действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил об отказе участия в дальнейшем избирательном процессе из-за ухудшения состояния здоровья.