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17 ноября 2020, 14:03 10

Новое разделение Украины на районы могут пересмотреть, - Немчинов

17 ноября 2020, 14:03 10
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Этому будет способствовать фундамент районирования на основе сильных громад
Этому будет способствовать фундамент районирования на основе сильных громад
Фото РБК-Украина
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Новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть. Не исключено, что это будет сделано уже в следующем году.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть. Как отмечает министр Кабинета Министров Олег Немчинов, это произойдет не раньше 2021 года.

Это вопрос не средней, но и не краткосрочной перспективы, - подчеркнул министр.

По его словам, в рамках децентрализации был заложен фундамент районирования на основе сильных общин. Поэтому рано или поздно должны объединиться те, которые в свое время не хотели добровольного укрупнения.

Кроме того, введено районирование - оно не финальное. Однако районы сейчас все меньше имеют административную функцию, а больше статистическую, потому что подавляющее большинство полномочий отошла на уровень общин, - отметил Немчінов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появился атлас нового административно-территориального устройства.

админреформа Район министр реформа Кабмин
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