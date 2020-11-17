Новое разделение Украины на районы могут пересмотреть, - Немчинов

Этому будет способствовать фундамент районирования на основе сильных громад

Этому будет способствовать фундамент районирования на основе сильных громад

Фото РБК-Украина

Новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть. Не исключено, что это будет сделано уже в следующем году.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть. Как отмечает министр Кабинета Министров Олег Немчинов, это произойдет не раньше 2021 года.

Это вопрос не средней, но и не краткосрочной перспективы, - подчеркнул министр.

По его словам, в рамках децентрализации был заложен фундамент районирования на основе сильных общин. Поэтому рано или поздно должны объединиться те, которые в свое время не хотели добровольного укрупнения.

Кроме того, введено районирование - оно не финальное. Однако районы сейчас все меньше имеют административную функцию, а больше статистическую, потому что подавляющее большинство полномочий отошла на уровень общин, - отметил Немчінов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появился атлас нового административно-территориального устройства.