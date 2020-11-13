Смертельное ДТП в Киеве: водителю Uber, который сбил на остановке людей, объявили подозрение

В результате ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы с травмами

В результате ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы с травмами

Фото: Нацполиция

Правоохранители объявили подозрение водителю службы такси, который сегодня в Киеве въехал в остановку общественного транспорта и спровоцировал гибель двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры, передает RegioNews.

За процессуального руководства Киевской городской прокуратуры водителю службы такси сообщено о подозрении по факту смертельного ДТП, которое произошло утром 13 ноября 2020 года на участке Большой кольцевой дороги", - говорится в сообщении.

Действия водителя квалифицировали по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Также в Шевченковский районный суд Киева направили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, утром 13 ноября на Большой кольцевой дороге в Киеве водитель службы такси Uber не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате ДТП 41-летняя женщина погибла на месте, 60-летняя женщина умерла в карете "скорой", еще 2 человека госпитализированы с травмами. Проверка на алкоголь показала, что водитель 1997 года рождения не был в состоянии алкогольного опьянения.