Чиновника Минобороны поймали на взятке в 400 тысяч гривен

Задержали мужчину во время получения части суммы в служебном кабинете

Задержали мужчину во время получения части суммы в служебном кабинете

Фото: gp.gov.ua

Начальника отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных сил Министерства обороны Украины задержали во время получения взятки. Он требовал у предпринимателя 400 тысяч гривен за внесение изменений в некоторых технических условий изготовления военной продукции.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Полковник требовал у основателя субъекта хозяйственной деятельности взятку за внесение изменений к техническим условиям элементов военной символики ВСУ, что дало бы предприятию возможность принять участие в государственной закупки, ожидаемая стоимость которой 4 млн грн. Размер "отката" чиновнику составлял 10% от суммы закупки - 400 тыс грн", - говорится в сообщении. Правоохранители задержали начальника отдела в порядке ст. 208 УПК Украины в собственном служебном кабинете в Минобороны во время получения части взятки в размере 100 тысяч гривен. Напомним, 9 ноября на Черниговщине задержали главу поселкового совета за вымогание взятки.

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