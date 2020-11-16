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16 ноября 2020, 20:06 8

Выборы мэра Одессы: Труханов победил во всех районах города

16 ноября 2020, 20:06 8
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Фото: из открытых источников
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По результатам обработки 100% протоколов действующий мэр Одессы Геннадий Труханов во втором туре выборов мэра побеждает во всех районах города.

Об этом сообщает 048.ua по результатам заседания городского избиркома Одессы, передает RegioNews.

За Труханова проголосовали 93 921 человек, а за кандидата от "Оппозиционной платформы "За жизнь" Николая Скорика - 72 974.

Общий разрыв между кандидатами превысил 20 тысяч голосов.

В Киевском районе Одессы следующий результат:
Николай Скорик — 20 939;
Геннадий Труханов — 21 097;

В Малиновском районе, по итогам подсчетов, действующий мэр Геннадий Труханов набирает- 22 тыс. 485 голосов. А его оппонент Николай Скорик - 16 тыс. 658 голосов.

В Суворовском районе Николай Скорик набрал ровно 20 тысяч голосов избирателей, а Геннадий Труханов - 28 тыс. 583 голосов. Испорчено 2,86% бюллетеней.

В Приморском районе Геннадий Труханов набрал 21 тыс. 756 голосов, а Николай Скорик 15 тыс. 377 голосов.

Труханов впервые стал мэром Одессы на внеочередных выборах в мае 2014 года, он был вновь избран на местных выборах в октябре 2015 года.

Напомним, Труханова переизбрали мэром Одессы - экзит-пол.

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