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16 ноября 2020, 17:02 253

Секретаря ТИК на Житомирщине подозревают в нарушении избирательного права

16 ноября 2020, 17:02 253
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Ему грозит до 7 лет лишения свободы
Ему грозит до 7 лет лишения свободы
Фото: flickr
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В Житомирской области секретаря территориальной избирательной комиссии подозревают в нарушении избирательного права. Секретарю Хорошкивськой ТИК теперь грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, в середине сентября 34-летняя жительница Хорошкивского района была признана кандидатом в депутаты по одному из округов ОТГ, но секретарь ТИК, когда формировала список депутатов, не включила в него упомянутую кандидатку.

"Это обстоятельство привело к отсутствию фамилии заявительницы в избирательных бюллетенях и, соответственно, препятствование свободному осуществлению избирательного права гражданами Украины", - пояснили в МВД.

Секретарю ТИК уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, на Житомирщине признали недействительными выборы на участке с явкой 98%.

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