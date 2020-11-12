"ОтдыхайТЕ": Советник Ермака Уманский увольняется

О причинах такого решения он пообещал рассказать после того, как заявление будет подписано

О причинах такого решения он пообещал рассказать после того, как заявление будет подписано

Внештатный советник главы Офиса президента и экс-министр финансов Игорь Уманский написал заявление на увольнение.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет RegioNews. "Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую", - написал он. О причинах такого решения он пообещал рассказать после того, как заявление будет подписано. Но начал сообщение с упоминания о карантине выходного дня. Известно, что Уманский был назначен советником Ермака после того как выступил с серией обвинений в адрес налоговой о масштабных махинациях ("скрутках") с НДС. Карантин вихідного дня? Ок! Тоді - всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову. Щодо причини... Posted by Ihor Umanskyi on Thursday, November 12, 2020 Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

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