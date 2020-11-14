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14 ноября 2020, 10:48 112

Экс-советник Ермака рассказал о махинациях при строительстве дорог за счет COVID-фонда

14 ноября 2020, 10:48 112
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Тендеры на строительство дорог постоянно выигрывают одни и те же шесть фирм
Тендеры на строительство дорог постоянно выигрывают одни и те же шесть фирм
Фото: Facebook
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Средства из фонда борьбы с COVID-19, которые были выделены на строительство дорог, присвоили шесть компаний, они постоянно выигрывают тендеры в программе "Большая стройка".

Об этом в Facebook заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский, передает RegioNews.

Уманский утверждает, что с начала программы "Большая стройка" произошли изменения в требованиях к тендерной документации.

По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствуют только шесть компаний - любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться - эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%", - написал он.

По подсчетам Уманского, на все выигранные тендеры эти компании получили примерно 36 млрд грн, именно такую ​​сумму получил дополнительно "Укравтодор" из фонда борьбы с COVID-19 на "Большую стройку".

То есть без этих "шаловлилих ручек" можно было бы построить ту же протяженность дорог и (внимание!) не трогать "грязными ручками" ковидний фонд, оставляя ресурса больных людей и больную экономику. Но есть факт: ковидний фонд искусственно потратили. Средства исчезли. Но где-то появились?", - заявил бывший советник главы ОП.

Уманский добавил, что за последние два года бюджет "на дороги" вырос в 3 раза, в следующем году он будет превышать бюджет Министерства обороны и может сравниться с бюджетом на всю медицинскую систему.

Также он напомнил, что сейчас "МВФ требует аудит как Ковидного Фонда, так и Укравтодора", и заявил, что "страна приближается к экономическому армагеддону".

Напомним, "ОтдыхайТЕ": Советник Ермака Уманский увольняется, о причинах такого решения он пообещал рассказать после того, как заявление будет подписано.

коронавирус фонд дороги COVID-19 коррупция Игорь Уманский большая стройка
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