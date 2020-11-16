Нардепы ждут завтра Шмыгаля и министров с коронавирусным отчетом в Раде

Речь идет о выполнении постановления №4228 для противодействия коронавирусу, которую Верховная Рада приняла 20 октября

Речь идет о выполнении постановления №4228 для противодействия коронавирусу, которую Верховная Рада приняла 20 октября

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Во вторник Кабинет министров в полном составе отчитается перед народным депутатам о ходе борьбы с COVID-19. В частности, об исполнении постановления №4228 для противодействия коронавирусу, которую Верховная Рада приняла 20 октября.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете, пишет RegioNews.

"Прошел почти месяц с момента принятия парламентом постановления, которое предусматривает создание Национального штаба противодействия болезни, горячей телефонной линии для граждан с симптомами COVID-19... Уже должны быть какие-то результаты. Нам нужно понимать, как идет продвижение", - пояснил Корниенко.

Председатель "Слуги народа" также поддержал вынесение на повестку дня постановление №4381 о пересмотре карантина выходного дня. Однако как голосовать за это решение - будет определяться фракция.

По его словам, партия также поддерживает вынесение в зал заседаний постановления №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий. Она даст возможность и людям, и бизнесу заблаговременно подготовиться к усилению карантина.

Напомним, Рада хочет обязать Кабмин заранее предупреждать о введении карантина.