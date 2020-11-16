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16 ноября 2020, 14:16 13

Киевский апелляционный суд отменил решение об аресте Януковича

16 ноября 2020, 14:16 13
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Дело вернули на рассмотрение судом первой инстанции
Дело вернули на рассмотрение судом первой инстанции
Фото: из открытых источников
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Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте четвертого президента-беглеца Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений на Майдане 18-20 февраля 2014 года. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания суда.

Отмечается, что дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения, отменив его предыдущее решение. Таким образом прошение адвокатов четвертого президента Украины удовлетворили частично.

Полный текст участникам производства объявят 20 ноября.

Напомним, Печерский районный суд Киева в мае заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля. Его подозревают в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году. Защита Януковича подала апелляцию на это решение, требуя отменить заочный арест.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд оставил приговор Виктору Януковичу по делу о государственной измене в виде 13 лет заключения без изменений.

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