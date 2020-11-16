Будут новые выборы: в горсовете Конотопа отреагировали на смерть новоизбранного мэра

Александр Луговой болел COVID-19, официально вступить в должность городского головы он не успел

Александр Луговой болел COVID-19, официально вступить в должность городского головы он не успел

Фото: из открытых источников

После смерти новоизбранного мэра Конотопа Александра Лугового в городе могут назначить новые выборы.

Об этом в эфире "ТСН" заявил действующий мэр Артем Семенихин, передает RegioNews.

По его словам, также возможны другие варианты решения этой ситуации, однако официальное разъяснение должна дать Центральная избирательная комиссия.

Все может быть, возможно, и новые выборы, возможно, будет избран другой победитель. Все может быть, мы ждем разъяснений ЦИК", - сказал чиновник.

До избрания нового городского головы мэром Конотопа остается Семенихин.

Александр Луговой баллотировался как самовыдвиженец. Во время местных выборов он победил действующего мэра, набрав 37% голосов.

Раньше от COVID-19 в Украине умерли мэры Борисполя Анатолий Федорчук и Новгород-Сиверского Олег Бондаренко.

Напомним, новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса.