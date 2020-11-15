Стефанчук рассказал, какие законопроекты Рада рассмотрит на следующей неделе

Особое внимание уделят законопроектам о референдуме и об инвестиционной няне

Особое внимание уделят законопроектам о референдуме и об инвестиционной няне

Фото: Верховная Рада Украины

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, какие законопроекты запланированы к рассмотрению в Верховной Раде на следующей пленарной неделе.

Об этом вице-спикер сообщил во время видеообращения, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии путем всеукраинского референдума, – рассказал Стефанчук.

Кроме того, нардепы рассмотрят законопроект об инвестиционной няне, которым предусмотрена государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Также, по словам вице-спикера, планируются к рассмотрению законопроекты о системе общественного здоровья, виртуальных активах, в отношении защиты прав лиц из числа детей сирот, детей лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, а также ряд социальных инициатив, направленных на защиту населения в период карантина связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Всего же на следующей неделе парламент готовится рассмотреть около сотни законопроектов.

Напомним, Верховная Рада на следующей пленарной неделе, которая начнется во вторник, 17 ноября, будет работать, несмотря на вспышку COVID-19 среди народных депутатов.