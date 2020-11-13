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13 ноября 2020, 15:12 51

"Укрзализныця" загрузит работой малодеятельные станции, - Скичко

13 ноября 2020, 15:12 51
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Об этом нардеп заявил на заседании подкомитета Транспортного комитета ВРУ
Об этом нардеп заявил на заседании подкомитета Транспортного комитета ВРУ
Фото из открытых источников
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Руководство УЗ пообещало народным депутатам решить проблему малодеятельных станций.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЦТС.

В Верховной Раде Украины анонсировали решение вопроса по малодеятельным железнодорожным станциям. Об этом по по итогам вчерашнего заседания подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта транспортного комитета ВРУ, на котором присутствовало руководство "Укрзализныци", заявил глава подкомитета Александр Скичко.

Однозначная победа - малодеятельные станции отошли в прошлое как явление и понятие, УЗ берется загрузить их работой, улучшив логистику и планирование перевозок, - сообщил народный депутат.

Напомним, ранее сообщалось нужен Закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности Наблюдательного совета Укрзализныци.

Укрзализныця нардеп комитет парламент транспорт
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