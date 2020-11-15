Стефанчук розповів, які законопроєкти розгляне Рада наступного тижня

Особливу увагу приділять законопроектам про референдум та про інвестиційну няню

Особливу увагу приділять законопроектам про референдум та про інвестиційну няню

Фото: Верховна Рада України

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, які законопроєкти заплановані до розгляду у Верховній Раді наступного пленарного тижня.

Про це віцеспікер повідомив під час відеозвернення, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Наступного тижня запланований розгляд законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум, – розповів Стефанчук.

Крім того, нардепи розглянуть законопроєкт про інвестиційну няню, яким передбачено державна підтримка інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Також за словами віцеспікера, плануються до розгляду законопроєкти про систему громадського здоров'я, віртуальні активи, щодо захисту прав осіб з-поміж дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, а також низка соціальних ініціатив, спрямованих на захист населення в період карантину пов'язаного із запобіганням виникнення та поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Усього ж на наступному тижні парламент готується розглянути близько сотні законопроєктів.

Нагадаємо, Верховна Рада на наступному пленарному тижні, який розпочнеться у вівторок, 17 листопада, буде працювати, незважаючи на спалах COVID-19 серед народних депутатів.