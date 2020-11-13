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13 ноября 2020, 18:26 3

В СНБО заявили, когда Рада может принять законопроект о теробороне

13 ноября 2020, 18:26 3
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Документ должен соответствовать стандартам НАТО
Документ должен соответствовать стандартам НАТО
Фото из открытых источников
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Система территориальной обороны Украины должна быть эффективной и современной, а соответствующий законопроект должен соответствовать стандартам НАТО.

На этом акцентировал секретарь СНБО Алексей Данилов во время совещания по вопросу завершения проработки законопроекта о территориальной обороне, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

"Необходимо создать мощную систему территориальной обороны. Она должна быть государственной, соответствовать современному положению вещей в Украине и мире и стандартам НАТО", - цитирует Данилова прессслужба.

Секретарь Совета подчеркнул, что законопроект, разработанный во исполнение решения СНБО Украины от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства" и должен быть принят до конца года.

Напомним, в СНБО заявили об угрозе национальной безопасности Украины из-за "отдельных решений власти".

Украина СНБО РНБО законопроект оборона
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