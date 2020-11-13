В ОПОРЕ рассказали, в каких регионах зафиксировали больше всего избирательных нарушений

Наибольшее количество заявлений приходится на Киевскую область

Наибольшее количество заявлений приходится на Киевскую область

Фото: flickr

В период местных выборов в Национальной полиции поступило более 16 тысяч обращений и заявлений относительно нарушений в избирательном процессе.

Такую информацию озвучила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на пресс-конференции в "Укринформе", пишет RegioNews.

"За этот период времени нашими наблюдателями фиксировались нарушения, по которым велась соответствующая документация и наблюдатели обращались в органы правопорядка. Общая статистика по нарушениям, которые касаются избирательного процесса, ... это более 16 121 обращение и заявления к Национальной полиции", - рассказала Айвазовская.

Наибольшее количество заявлений приходится на Киевскую область, которая в целом была очень конфликтной. На втором месте – город Киев, свыше 1700 обращений и заявлений, на третьем - Днепропетровская область, 1228 обращений и заявлений. Далее идет Одесская область - 1142 и Донецкая область – 1046 обращений.

По словам Айвазовской, подавляющее большинство заявлений и обращений касались незаконной агитации, что является типичным нарушением для любого избирательного процесса.

Она отметила, что в целом статистика такова:

незаконная агитация - 6017 фактов;

изготовление, распространение печатных материалов предвыборной агитации – 1183 факты;

нарушение порядка размещения агитации – 839;

подкуп избирателей – 751 нарушения;

нарушение порядка ведения регистрации избирателей – 477;

фальсификация избирательных документов, что касается непосредственно дня голосования и последующих действий – 437 фактов;

нарушение порядка опубликования избирательной документации – 431;

фотографирование бюллетеня в день выборов – 321 факт.

По данным Гражданской сети, всего было открыто 1075 уголовных производств, из которых 671 касается нарушения непосредственно избирательного законодательства и 404 уголовных производства, связанных с избирательным процессом, например, нападение на агитаторов, уничтожение агитационной продукции и т. д.

По 85 уголовным производствам 103 лицам сообщено о подозрении. По 23 уголовным производствам материалы переданы в суд, всего составлено 2381 протокол об административном правонарушении.

"В государственном судебном реестре уже, по нашим подсчетам, опубликовано 702 постановления по делам о привлечении к административной ответственности. И это, в частности, в период с 22 октября, то есть накануне первого тура голосования, до 10 ноября, 324 таких решения", - сказала Айвазовская.

Напомним, в ОПОРЕ объяснили, почему на местных выборах возросло количество нарушений.