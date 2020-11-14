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В зоне ООС новое обострение, боевики пять раз нарушили "тишину"
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14 ноября 2020, 10:08 2

В зоне ООС новое обострение, боевики пять раз нарушили "тишину"

14 ноября 2020, 10:08 2
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Враг задействовал беспилотники, минометы и снайперов
Враг задействовал беспилотники, минометы и снайперов
Фото: flickr
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За прошедшие сутки, 13 ноября в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Каменки враг применил миномет калибра 82 мм. Неподалеку Водяного противник совершил выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

А в районе населенного пункта Марьинка зафиксировано ведение огня вражеским снайпером.

Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников, наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что в районе Шумов российские оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрелов ВОГ-17. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника успешно подавлен.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

Напомним, оккупанты на Донбассе четыре раза обстреляли силы ВСУ: наши бойцы дали им достойный ответ.

ООС АТО сводка война штаб обстрелы
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