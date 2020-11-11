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11 ноября 2020, 09:06 2

Оружие и наркотики: в полиции назвали самые массовые нарушения на КПП Донбасса

11 ноября 2020, 09:06 2
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Всего зафиксировано почти 3 тысячи правонарушений с начала года
Всего зафиксировано почти 3 тысячи правонарушений с начала года
Фото: из открытых источников
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С начала года через блокпосты Донецкой области пытались более 200 раз провести оружие и боеприпасы, и более 300 раз - наркотики и психотропы.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Так, за 10 месяцев 2020 года полицейские из состава Объединенных сил обнаружили 2862 правонарушения на блокпостах. В частности, зафиксировано 329 фактов нелегальной перевозки наркотических и психотропных веществ и прекращено 216 попыток перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Было открыто 432 уголовные производства. Полицейские разоблачили 10 участников незаконных вооруженных формирований, были задержаны 254 человека, которых разыскивали за совершение преступлений.

В полиции отметили, что стандартные проверки дают возможность более эффективно противодействовать преступности и обеспечивать общественную безопасность на территории проведения ООС.

Напомним, ранее на Львовщине прикрыли канал сбыта наркотиков: амфетамин покупали военные и бывшие копы.

Донбасс ООС наркотики оружие правоохранители
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