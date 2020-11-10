В Одессе закрыли дело о нарушении карантина из-за празднования дня города

Суд аргументировал это тем, что полиция не предоставила достаточно доказательств

Суд аргументировал это тем, что полиция не предоставила достаточно доказательств

Фото: из открытых источников

Приморский районный суд Одессы отменил штраф за нарушение карантина во время празднования дня города 2 сентября.

Как передает RegioNews, об этом информирует Радио Свобода.

Полиция не установила свидетелей правонарушения, не собрала письменные объяснения, а фотоснимки не могут рассматриваться как надлежащие доказательства, поскольку отсутствуют ссылки на источники их происхождения, не установлена дата, время и место происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября полиция сообщила об открытии уголовного производства, а 15 сентября составила административный протокол на организатора торжественных мероприятий - директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяну Маркову. Ее обвинили в том, что большинство участников празднования Дня Одессы были без масок и не соблюдали социальной дистанции.

Кроме того, Минздрав прогнозировал вспышку коронавируса в Одессе из-за празднования Дня города.