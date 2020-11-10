09:44  10 ноября
В Украине почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
09:06  10 ноября
Полиция открыла дело об исчезновении Кернеса, а потом передумала
08:11  10 ноября
Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2020, 15:41 43

В Одессе закрыли дело о нарушении карантина из-за празднования дня города

10 ноября 2020, 15:41 43
Читайте також українською мовою
Суд аргументировал это тем, что полиция не предоставила достаточно доказательств
Суд аргументировал это тем, что полиция не предоставила достаточно доказательств
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Приморский районный суд Одессы отменил штраф за нарушение карантина во время празднования дня города 2 сентября.

Как передает RegioNews, об этом информирует Радио Свобода.

Полиция не установила свидетелей правонарушения, не собрала письменные объяснения, а фотоснимки не могут рассматриваться как надлежащие доказательства, поскольку отсутствуют ссылки на источники их происхождения, не установлена дата, время и место происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября полиция сообщила об открытии уголовного производства, а 15 сентября составила административный протокол на организатора торжественных мероприятий - директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяну Маркову. Ее обвинили в том, что большинство участников празднования Дня Одессы были без масок и не соблюдали социальной дистанции.

Кроме того, Минздрав прогнозировал вспышку коронавируса в Одессе из-за празднования Дня города.

суд коронавирус Одесса карантин закон полиция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Все публикации »
Александр Черненко
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Все блоги »