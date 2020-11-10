Во Львове начался суд по иску Зеленского против Федины и Маруси Зверобой
Во Львове в Галицком суде 10 ноября началось рассмотрение дела по иску президента Владимира Зеленского против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтерки Маруси Зверобой.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал Прямой.
Сегодня, 10 ноября в Галицком суде Львова началось рассмотрение дела по иску президента Владимира Зеленского против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтерки Маруси Зверобой.
Поддержать их приехали коллеги Федины по фракции Петр Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ахтем Чийгоз. Об этом сообщают фигурантки дела на своих страницах в Facebook.
Перед заседанием неизвестные сообщили о минировании пианино возле суда и автомобиля активистов, которые ехали поддержать обвиняемых.
Во Львове полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании Правоохранители...Posted by Полиция Львовской области on Tuesday, November 10, 2020
Из-за этого суд начался с задержкой на два часа: из здания эвакуировали более 200 человек. В полиции Львовщины сообщили, что взрывчатку не нашли.
Известно, что на заседании обвиняемые планировали заявить отвод судье.
Напомним, 27 октября суд по делу Зеленского против Федины и Зверобой не состоялся.