Во Львове начался суд по иску Зеленского против Федины и Маруси Зверобой

Суд начался с двухчасовой задержкой из-за сообщения о фальшивом заминировании

Суд начался с двухчасовой задержкой из-за сообщения о фальшивом заминировании

Фото: Facebook-страница Маруси Звиробий

Во Львове в Галицком суде 10 ноября началось рассмотрение дела по иску президента Владимира Зеленского против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтерки Маруси Зверобой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал Прямой.

Сегодня, 10 ноября в Галицком суде Львова началось рассмотрение дела по иску президента Владимира Зеленского против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтерки Маруси Зверобой.

Поддержать их приехали коллеги Федины по фракции Петр Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ахтем Чийгоз. Об этом сообщают фигурантки дела на своих страницах в Facebook.

Перед заседанием неизвестные сообщили о минировании пианино возле суда и автомобиля активистов, которые ехали поддержать обвиняемых.

Во Львове полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании Правоохранители... Posted by Полиция Львовской области on Tuesday, November 10, 2020

Из-за этого суд начался с задержкой на два часа: из здания эвакуировали более 200 человек. В полиции Львовщины сообщили, что взрывчатку не нашли.

Известно, что на заседании обвиняемые планировали заявить отвод судье.

Напомним, 27 октября суд по делу Зеленского против Федины и Зверобой не состоялся.