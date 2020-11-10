Отсутствует кворум: в КСУ второй день подряд не могут собрать заседание

Сегодня должны были продолжить рассмотрение трех дел, в частности, вопрос о рынке земли

Сегодня должны были продолжить рассмотрение трех дел, в частности, вопрос о рынке земли

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Конституционный суд Украины не смог сегодня, 10 ноября, провести заседание из-за отсутствия кворума.

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина. Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении. В частности, отложено продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни" и продолжения рассмотрения дела по конституционному представлению 46 нардепов относительно официального толкования положений о принадлежности земли. Также отложено и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по представлению 47 нардепов по поводу спецконфискации. Напомним, 9 ноября КСУ провалил рассмотрение "земельных" статей Конституции и обвинил Офис Зеленского.

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