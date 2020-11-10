Отсутствует кворум: в КСУ второй день подряд не могут собрать заседание
Конституционный суд Украины не смог сегодня, 10 ноября, провести заседание из-за отсутствия кворума.
Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.
Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении.
В частности, отложено продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни" и продолжения рассмотрения дела по конституционному представлению 46 нардепов относительно официального толкования положений о принадлежности земли.
Также отложено и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по представлению 47 нардепов по поводу спецконфискации.
Напомним, 9 ноября КСУ провалил рассмотрение "земельных" статей Конституции и обвинил Офис Зеленского.