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10 ноября 2020, 13:49 41

Отсутствует кворум: в КСУ второй день подряд не могут собрать заседание

10 ноября 2020, 13:49 41
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Сегодня должны были продолжить рассмотрение трех дел, в частности, вопрос о рынке земли
Сегодня должны были продолжить рассмотрение трех дел, в частности, вопрос о рынке земли
Фото: из открытых источников
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Конституционный суд Украины не смог сегодня, 10 ноября, провести заседание из-за отсутствия кворума.

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.

Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении.

В частности, отложено продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни" и продолжения рассмотрения дела по конституционному представлению 46 нардепов относительно официального толкования положений о принадлежности земли.

Также отложено и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по представлению 47 нардепов по поводу спецконфискации.

Напомним, 9 ноября КСУ провалил рассмотрение "земельных" статей Конституции и обвинил Офис Зеленского.

суд закон земля заседание КСУ
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