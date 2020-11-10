У Львові розпочався суд за позовом Зеленського проти Федини і Марусі Звіробій

Суд розпочався з двогодинною затримкою через повідомлення про фальшиве замінування

Суд розпочався з двогодинною затримкою через повідомлення про фальшиве замінування

Фото: Facebook-сторінка Марусі Звіробій

У Львові в Галицькому суді 10 листопада розпочався розгляд справи за позовом президента Володимира Зеленського проти народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеканал Прямий.

Сьогодні, 10 листопада у Галицькому суді Львова розпочався розгляд справи за позовом президента Володимира Зеленського проти народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

Підтримати їх приїхали колеги Федини по фракції Петро Порошенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ахтем Чийгоз. Про це повідомляють фігурантки справи на своїх сторінках у Facebook.

Перед засіданням невідомі повідомили про мінування піаніно біля суду та автомобіля активістів, що їхали підтримати обвинувачуваних.

У Львові поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування Правоохоронці... Posted by Поліція Львівської області on Tuesday, November 10, 2020

Через це суд почався з затримкою на дві години: з будівлі евакуювали понад 200 осіб. У поліції Львівщини повідомили, що вибухівку не знайшли.

Відомо, що на засіданні обвинувачувані планували заявити відвід судді.

Нагадаємо, 27 жовтня суд у справі Зеленського проти Федини і Звіробій не відбувся.