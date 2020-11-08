Масштабное ДТП в Харькове: прокуратура возбудила дело

Водитель задержан

Водитель задержан

Фото: Нацполиция

Водителя авто, который спровоцировал масштабную аварию в Харькове, вылетев на "островок безопасности", задержан. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует RegioNews.

Прокуратура открыла производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения).

Водитель задержан по ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об окончательной квалификации и сообщении о подозрении. Также решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения.

Водителю проведено освидетельствование на предмет наличия алкоголя или наркотических веществ в крови, в ближайшее время будут получены результаты. Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, 7 ноября в Харькове на островке безопасности легковушка сбила четырех прохожих: один человек в коме.