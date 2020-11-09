17:52  09 ноября
Глава Офиса президента Ермак тоже заболел коронавирусом
14:58  09 ноября
Кернес не захотел быть депутатом Харьковского городского совета
17:52  09 ноября
На Донбассе от начала суток обстрелов со стороны боевиков не было - штаб
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2020, 17:25 1771

В СБУ рассказали, кто обстрелял консульство Азербайджана в Харькове

09 ноября 2020, 17:25 1771
Читайте також українською мовою
СБУ подозревает "третьи страны" в попытках расшатать ситуацию в регионе
СБУ подозревает "третьи страны" в попытках расшатать ситуацию в регионе
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Почетное консульство Азербайджана в Харькове могли обстрелять "третьи силы", которым выгодно расшатывание ситуации.

Об этом заявил начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, передает RegioNews.

По его словам, СБУ рассматривает версии о вмешательстве "третьих сил" в раскачку ситуации в Украине и Харьковском регионе и создание комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в их деятельности, связанной с войной в Нагорном Карабахе.

Дудин добавил, что представители диаспор Армении и Азербайджана не заинтересованы в конфликте.

Такие случаи происходят в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, и именно медиаресурсы "третьих" стран распространяют эту информацию. С сожалением констатируем, что отдельные политические силы региона, приближенные к "третьих" странах, в результате звонкого проигрыша на местных выборах, возможно, по указанию эмиссаров "третьих" стран, пытаются сделать "хайп" и разжечь огонь национальной вражды в регионе", - заявил Дудин.

Также в СБУ сообщили, что по имеющейся у них информации, один из злоумышленников занимался боксом, кикбоксингом или тайским боксом, и попросили жителей Харькова помочь установить личности нападавших.

Напомним, 7 ноября в Харькове неизвестные обстреляли консульство Азербайджана.

Азербайджан СБУ обстрел Харьков посольство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кернес не захотел быть депутатом Харьковского городского совета
09 ноября 2020, 14:58
На Виннитчине поймали группу хакеров, которые незаконно вмешались в электронные системы вузов
09 ноября 2020, 12:51
На Сумщине разоблачили чиновников на незаконной вырубке леса
09 ноября 2020, 12:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Свободовский анклав: в чем секрет успеха мэров Хмельницкого, Ивано-Франковска и Тернополя
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »