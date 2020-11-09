В СБУ рассказали, кто обстрелял консульство Азербайджана в Харькове

СБУ подозревает "третьи страны" в попытках расшатать ситуацию в регионе

СБУ подозревает "третьи страны" в попытках расшатать ситуацию в регионе

Фото: Нацполиция

Об этом заявил начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, передает RegioNews.

По его словам, СБУ рассматривает версии о вмешательстве "третьих сил" в раскачку ситуации в Украине и Харьковском регионе и создание комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в их деятельности, связанной с войной в Нагорном Карабахе.

Дудин добавил, что представители диаспор Армении и Азербайджана не заинтересованы в конфликте.

Такие случаи происходят в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, и именно медиаресурсы "третьих" стран распространяют эту информацию. С сожалением констатируем, что отдельные политические силы региона, приближенные к "третьих" странах, в результате звонкого проигрыша на местных выборах, возможно, по указанию эмиссаров "третьих" стран, пытаются сделать "хайп" и разжечь огонь национальной вражды в регионе", - заявил Дудин.

Также в СБУ сообщили, что по имеющейся у них информации, один из злоумышленников занимался боксом, кикбоксингом или тайским боксом, и попросили жителей Харькова помочь установить личности нападавших.

Напомним, 7 ноября в Харькове неизвестные обстреляли консульство Азербайджана.