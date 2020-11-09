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09 ноября 2020, 16:35 416

Стали известны результаты выборов-2020 в Черкасской области

09 ноября 2020, 16:35 416
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В областной совет избраны 64 депутата
В областной совет избраны 64 депутата
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в городах Черкассы, Умань и Смела.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в городе Черкассы 22 ноября состоится второй тур выборов. Здесь за пост мэра будут соревноваться действующий городской голова Анатолий Бондаренко и кандидат от партии "Голос" Виктор Евпак. В горсовет Черкасс вошли 7 партий. Наибольшее количество депутатов будет у партий "За майбутне" и "Слуги народа".

В Черкасский областной совет избрано 64 депутата. Самая большая фракция будет у Всеукраинского объединения "Черкащане" 18 депутатов и партии "За майбутне" 12.

В городе Умань городским головой избран кандидат от партии "За майбутне" Ирину Плетневу. По количеству голосов в горсовете лидируют партии "За майбутне" и "Слуга народа" - 14 и 8 депутатов соответственно.

В городе Смела мэром стал кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Ананко, а в горсовет прошли 8 партий. Крупнейшие фракции будут в "СН" (9 депутатов) и команды "Сергея Рудыка. Час змин" (4 депутата).

Ранее сообщалось, что Мэром Винницы избран действующего мэра Сергея Моргунова – ЦИК.

Черкассы мэр облсовет Черкасская область горсовет Местные выборы
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