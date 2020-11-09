В "Слуге народа" сказали, когда обнародуют результаты опроса Зеленского

Опрос провели в день местных выборов 25 октября

Опрос провели в день местных выборов 25 октября

Офис президента

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Слуга народа", пишет RegioNews.

"Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Мы представим их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов", - заявили в СН.

Кроме того, политсила прокомментировала распространенные в соцсетях и СМИ фотографии, на которых пачки анкет, которые вероятно использовались в опросе, обнаружили на свалке. В "Слуге народа" подчеркнули, что анкеты не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом.

"Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса... Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатаны кем-копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ВСУ не признал опрос Зеленского незаконной агитацией.