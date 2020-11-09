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09 ноября 2020, 15:46 50

В "Слуге народа" сказали, когда обнародуют результаты опроса Зеленского

09 ноября 2020, 15:46 50
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Офис президента
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Результаты опроса, проведение которого инициировал глава государства Владимир Зеленский, обнародуют в ближайшее время.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Слуга народа", пишет RegioNews.

"Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Мы представим их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов", - заявили в СН.

Кроме того, политсила прокомментировала распространенные в соцсетях и СМИ фотографии, на которых пачки анкет, которые вероятно использовались в опросе, обнаружили на свалке. В "Слуге народа" подчеркнули, что анкеты не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом.

"Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса... Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатаны кем-копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ВСУ не признал опрос Зеленского незаконной агитацией.

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