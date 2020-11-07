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Сутки в ООС: боевики дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе
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07 ноября 2020, 10:06

Сутки в ООС: боевики дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе

07 ноября 2020, 10:06
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Российские наемники использовали гранатометы и стрелковое оружие
Российские наемники использовали гранатометы и стрелковое оружие
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток, 6 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, провозглашенный режим прекращения огня враг нарушил вблизи Авдеевки, применяя стрелковое оружие и гранатометы различных систем. А неподалеку населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 7 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики одиннадцать раз нарушили перемирие, ранив нашего бойца.

ООС ОРДЛО боевики обстрелы Донбасс
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