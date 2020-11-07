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07 ноября 2020, 11:13 7

На восстановление экономики Донбасса выделят 100 млн долларов

07 ноября 2020, 11:13 7
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Также, в рамках этих денег, хотят восстановить предпринимательство
Также, в рамках этих денег, хотят восстановить предпринимательство
twitter.com/ZelenskyyUa
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українською мовою

Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - написал Зеленский.

Президент также поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский на передовой пообещал открыть два КПВВ на Донбассе.

Владимир Зеленский Донбасс Всемирный банк экономика предприниматели
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