На восстановление экономики Донбасса выделят 100 млн долларов

Также, в рамках этих денег, хотят восстановить предпринимательство

Также, в рамках этих денег, хотят восстановить предпринимательство

twitter.com/ZelenskyyUa

Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - написал Зеленский. Президент также поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины. Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский на передовой пообещал открыть два КПВВ на Донбассе.

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