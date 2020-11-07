На восстановление экономики Донбасса выделят 100 млн долларов
Также, в рамках этих денег, хотят восстановить предпринимательство
Также, в рамках этих денег, хотят восстановить предпринимательство
Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - написал Зеленский.
Президент также поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский на передовой пообещал открыть два КПВВ на Донбассе.
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