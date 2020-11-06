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06 ноября 2020, 10:22 37

В ОПОРЕ объяснили, почему на местных выборах возросло количество нарушений

06 ноября 2020, 10:22 37
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Местные выборы прошли 25 октября
Местные выборы прошли 25 октября
Фото: flickr
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В гражданской сети ОПОРА считают, что местные выборы нельзя сравнивать с парламентскими и президентскими. Нужно учитывать значительно большее количество заинтересованных сторон, конфликтов локального уровня и незаконных действий фигурантов.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила глава сети Ольга Айвазовская, информирует RegioNews.

"Вопрос роста нарушений - это вопрос не к полиции, а к участникам избирательного процесса", - подытожила эксперт.

Айвазовская отметила рост правосознания населения. По ее словам, еще в 2018 году, согласно опросу, лишь 16% избирателей готовы были обращаться в полицию в случае нарушения их избирательных прав.

Напомним, 5 ноября ЦИК обнародовала результаты выборов в 548 местных советах.

выборы Украина бюджет Местные выборы ОПОРА
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