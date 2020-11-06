В ОПОРЕ объяснили, почему на местных выборах возросло количество нарушений

Местные выборы прошли 25 октября

Местные выборы прошли 25 октября

Фото: flickr

В гражданской сети ОПОРА считают, что местные выборы нельзя сравнивать с парламентскими и президентскими. Нужно учитывать значительно большее количество заинтересованных сторон, конфликтов локального уровня и незаконных действий фигурантов.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила глава сети Ольга Айвазовская, информирует RegioNews.

"Вопрос роста нарушений - это вопрос не к полиции, а к участникам избирательного процесса", - подытожила эксперт.

Айвазовская отметила рост правосознания населения. По ее словам, еще в 2018 году, согласно опросу, лишь 16% избирателей готовы были обращаться в полицию в случае нарушения их избирательных прав.

Напомним, 5 ноября ЦИК обнародовала результаты выборов в 548 местных советах.