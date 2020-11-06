14:51  06 ноября
Умер известный сатирик Михаил Жванецкий
12:19  06 ноября
В Харькове проходит масштабный митинг: протестуют работники заведений общественного питания
16:23  06 ноября
В Киевский городской совет проходят 7 политических сил - результаты выборов
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2020, 16:23 2

В Киевский городской совет проходят 7 политических сил - результаты выборов

06 ноября 2020, 16:23 2
Читайте також українською мовою
Наибольшее количество голосов избирателей получила "Европейская солидарность"
Наибольшее количество голосов избирателей получила "Европейская солидарность"
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киевская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала список партий, которые прошли в Киевский городской совет по итогам местных выборов.

Об этом во время брифинга сообщила председатель Киевской ТИК Валентина Королькова, передает RegioNews.

Согласно данным ТИК, в Киевсовет проходят семь партий:

  • "Европейская солидарность" - 20,52%;
  • "Удар" - 19,98%;
  • "Единство Александра Омельченко" - 8,74%;
  • ОПЗЖ - 7,81%;
  • "Слуга народа" - 7,53%;
  • "Батькивщина" - 7,49%;
  • "Голос" - 5,97%.

Остальные политические силы набрали менее 5% голосов.

Напомним, Кличко официально победил на выборах мэра Киева в первом туре.

Киев голосование Киевсовет Местные выборы результат ТИК
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кличко официально победил на выборах мэра Киева в первом туре
06 ноября 2020, 15:51
Буряк снова победил на выборах мэра Запорожья
06 ноября 2020, 15:44
В метро Киева произошла стрельба из-за пассажира без маски
06 ноября 2020, 15:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Свободовский анклав: в чем секрет успеха мэров Хмельницкого, Ивано-Франковска и Тернополя
Почему Виктор Балога может гордиться сыном и что будет делать оппозиция в новом горсовете Мукачево
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »