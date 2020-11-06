В Киевский городской совет проходят 7 политических сил - результаты выборов
Наибольшее количество голосов избирателей получила "Европейская солидарность"
Наибольшее количество голосов избирателей получила "Европейская солидарность"
Киевская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала список партий, которые прошли в Киевский городской совет по итогам местных выборов.
Об этом во время брифинга сообщила председатель Киевской ТИК Валентина Королькова, передает RegioNews.
Согласно данным ТИК, в Киевсовет проходят семь партий:
- "Европейская солидарность" - 20,52%;
- "Удар" - 19,98%;
- "Единство Александра Омельченко" - 8,74%;
- ОПЗЖ - 7,81%;
- "Слуга народа" - 7,53%;
- "Батькивщина" - 7,49%;
- "Голос" - 5,97%.
Остальные политические силы набрали менее 5% голосов.
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