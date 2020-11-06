Буряк снова победил на выборах мэра Запорожья

Свои голоса за Буряка отдали 101 765 избирателей, или 59,99% тех, кто проголосовал

Свои голоса за Буряка отдали 101 765 избирателей, или 59,99% тех, кто проголосовал

Фото из открытых источников

Выборы на пост мэра Запорожья выиграл действующий мэр Владимир Буряк от "Партии Буряка "Еднання".

Об этом в Запорожской городской территориальной избирательной комиссии сообщили "Украинским Новостям", пишет RegioNews. Голоса за Буряка отдали 101 765 избирателей, или 59,99% проголосовавших в этом городе. За Валерия Прозапаса от "Европейской солидарности", который занял второе место, проголосовали 19 402 избирателей, или 11,39%. Третье место занял Виталий Тишечко от партии "Слуга народа" - 11,39% (19 334). Далее следуют Олеся Крамаренко ("За майбутне") - 5 357 голосов и Виталий Рябцев ("Батьківщина") - 5 145 голосов. Остальные кандидаты набрали меньше, чем 5 тысяч голосов избирателей. Всего на пост мэра Запорожья баллотировалось 10 кандидатов. Напомним, в Мелитополе выбрали нового мэра.

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