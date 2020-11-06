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06 ноября 2020, 15:44 187

Буряк снова победил на выборах мэра Запорожья

06 ноября 2020, 15:44 187
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Свои голоса за Буряка отдали 101 765 избирателей, или 59,99% тех, кто проголосовал
Свои голоса за Буряка отдали 101 765 избирателей, или 59,99% тех, кто проголосовал
Фото из открытых источников
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Выборы на пост мэра Запорожья выиграл действующий мэр Владимир Буряк от "Партии Буряка "Еднання".

Об этом в Запорожской городской территориальной избирательной комиссии сообщили "Украинским Новостям", пишет RegioNews.

Голоса за Буряка отдали 101 765 избирателей, или 59,99% проголосовавших в этом городе.

За Валерия Прозапаса от "Европейской солидарности", который занял второе место, проголосовали 19 402 избирателей, или 11,39%.

Третье место занял Виталий Тишечко от партии "Слуга народа" - 11,39% (19 334).

Далее следуют Олеся Крамаренко ("За майбутне") - 5 357 голосов и Виталий Рябцев ("Батьківщина") - 5 145 голосов.

Остальные кандидаты набрали меньше, чем 5 тысяч голосов избирателей.

Всего на пост мэра Запорожья баллотировалось 10 кандидатов.

Напомним, в Мелитополе выбрали нового мэра.

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