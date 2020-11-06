Буряк снова победил на выборах мэра Запорожья
Выборы на пост мэра Запорожья выиграл действующий мэр Владимир Буряк от "Партии Буряка "Еднання".
Об этом в Запорожской городской территориальной избирательной комиссии сообщили "Украинским Новостям", пишет RegioNews.
Голоса за Буряка отдали 101 765 избирателей, или 59,99% проголосовавших в этом городе.
За Валерия Прозапаса от "Европейской солидарности", который занял второе место, проголосовали 19 402 избирателей, или 11,39%.
Третье место занял Виталий Тишечко от партии "Слуга народа" - 11,39% (19 334).
Далее следуют Олеся Крамаренко ("За майбутне") - 5 357 голосов и Виталий Рябцев ("Батьківщина") - 5 145 голосов.
Остальные кандидаты набрали меньше, чем 5 тысяч голосов избирателей.
Всего на пост мэра Запорожья баллотировалось 10 кандидатов.
Напомним, в Мелитополе выбрали нового мэра.