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05 ноября 2020, 13:46 25

Рада поддержала за основу Госбюджет-2021

05 ноября 2020, 13:46 25
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"За" проголосовали 275 парламентариев
"За" проголосовали 275 парламентариев
Фото из открытых источников
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Верховная Рада приняла за основу государственный бюджет на 2021 год. Парламентарии поддержали за основу и в целом проект постановления №4000-П.

"За" проголосовали 275 парламентариев, пишет RegioNews.

Перед голосованием глава парламента Дмитрий Разумков обратился к главе правительства Денису Шмыгалю и Кабинету министров с просьбой максимально доработать проект.

В проекте госбюджета на следующий год доходы изначально должны были составить 1 трлн 071,1 млрд грн, а расходы - 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит составляет 270 млрд грн. Уровень дефицита по сравнению с текущим годом снизили на 1,5% - до 6%. По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.

Уровень безработицы составит 9,2% по методологии Международной организации труда.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.

Напомним, в "Слуге народа" считают, что бюджет на 2021 год будут принимать "под елку".

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