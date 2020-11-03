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03 ноября 2020, 14:32 5

На Херсонщине открыли уголовное дело из-за подделки избирательной документации

03 ноября 2020, 14:32 5
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Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет
Фото: из открытых источников
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В Херсонской области в полицию обратился руководитель одной из политических партий, которая принимала участие в местных выборах. Он сообщил, что в Бехтерской территориальной избирательной комиссии подделали итоговый протокол и завысили результаты голосования в пользу определенной партии.

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция области.

Заявитель указал, что в итоговом протоколе ТИК количество голосов, набранных одной из политических сил, более чем вдвое превышает суммарное количество голосов за эту партию, указанных в результатах, полученных участковыми избирательными комиссиями. То есть территориальная избирательная комиссия завысила результаты голосования в пользу определенной партии", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель начальника полиции Херсонщины Николай Вербицкий, в соответствии с законодательством данные действия содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.158-3 Уголовного кодекса Украины "Подделка избирательной документации, включения к избирательной документации заведомо недостоверных сведений".

В настоящее время полицейскими проводятся необходимые следственные действия в рамках открытого по этой статье уголовного производства.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью пять лет.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине на выборах главы Олешковской ОТГ побеждает Евгений Рыщук, которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

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