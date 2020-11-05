Первую сессию новоизбранного горсовета Харькова проведет Кернес - заявление
Мэр Харькова Геннадий Кернес, который до сих пор проходит лечение в немецкой клинике "Шарите", вернется в Харьков до 20 декабря.
Об этом во время брифинга заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов, передает RegioNews.
В третий раз избранный мэром Харькова Геннадий Кернес вернется в город до 20 декабря. По правилам, именно в этот день мы должны провести первую сессию нового горсовета", - рассказал Терехов.
Он добавил, что Кернес сам проведет первую сессию городского совета, и "других сценариев не может быть".
Предвыборная кампания завершена. Все связанные с ней заявления о состоянии Геннадия Кернеса также должны быть завершены. Предлагаю представителям СМИ и оппозиции зарыть "топор войны" и начать с чистого листа. Будем разговаривать, договариваться о совместной конструктивной работе", - сказал Терехов.
По его словам, в партии Кернеса еще не определились с кандидатом на должность секретаря горсовета, его изберут после консультаций с другими партиями.
Напомним, Геннадий Кернес переизбран мэром Харькова, за действующего мэра проголосовали более 195 тысяч харьковчан.