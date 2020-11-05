Первую сессию новоизбранного горсовета Харькова проведет Кернес - заявление

В горсовете Харькова рассказали, когда Кернес точно вернется в Украину

В горсовете Харькова рассказали, когда Кернес точно вернется в Украину

Фото: из открытых источников

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который до сих пор проходит лечение в немецкой клинике "Шарите", вернется в Харьков до 20 декабря.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов, передает RegioNews.

В третий раз избранный мэром Харькова Геннадий Кернес вернется в город до 20 декабря. По правилам, именно в этот день мы должны провести первую сессию нового горсовета", - рассказал Терехов.

Он добавил, что Кернес сам проведет первую сессию городского совета, и "других сценариев не может быть".

Предвыборная кампания завершена. Все связанные с ней заявления о состоянии Геннадия Кернеса также должны быть завершены. Предлагаю представителям СМИ и оппозиции зарыть "топор войны" и начать с чистого листа. Будем разговаривать, договариваться о совместной конструктивной работе", - сказал Терехов.

По его словам, в партии Кернеса еще не определились с кандидатом на должность секретаря горсовета, его изберут после консультаций с другими партиями.

Напомним, Геннадий Кернес переизбран мэром Харькова, за действующего мэра проголосовали более 195 тысяч харьковчан.