В НАПК объяснили, к каким последствиям привели скандальные решения КСУ

Сейчас топ-чиновники не могут внести в Реестр деклараций изменения в имущественном состоянии

Сейчас топ-чиновники не могут внести в Реестр деклараций изменения в имущественном состоянии

Facebook

Решение Конституционного суда позволило топ-чиновникам не сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии. Пока этот вопрос не будет урегулирован, на сайте Реестра деклараций невозможно представить уведомление о таких изменениях.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции в Facebook, пишет RegioNews.

"Освобождение от обязанности сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии - это "зеленый свет" чиновникам скрыть свое состояние, избежать ответственности и продолжать действовать в частных интересах, вместо того, чтобы работать на благо государства за деньги налогоплательщиков", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

До решения КСУ должностные лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, были обязаны в электронной форме в течение 10 календарных дней с момента получения дохода, приобретения имущества или осуществления расходов сообщить об этом НАПК.

"Существенным изменением в имущественном положении считаются доход, имущество или расходы (издержки), которые превышают 105 100 грн (по состоянию на 2020 год)", - пояснили в НАПК.

Напомним, НАПК начало публиковать список чиновников, которые смогут избежать ответственности из-за решения КСУ.