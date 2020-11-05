Выборы 2020: Стало известно, представители каких партий прошли в горсовет Одессы

Во второй тур на выборах мэра вышли Геннадий Труханов и Николай Скорик

Во второй тур на выборах мэра вышли Геннадий Труханов и Николай Скорик

Фото: flickr

Одесская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов депутатов в Одесский горсовет. Согласно с ними, новый состав горсовета сформируют представители пяти партий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на облКИУ.

"По результатам выборов, в горсовет проходят представители пяти партий, а именно: "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Доверяй делам", "Слуга народа" и "Партия Шария", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержка избирателей распределились следующим образом: за партию действующего мэра Одессы Геннадия Труханова отдали голоса 51 тысяча 367 избирателей, то есть 26,19%.

Вторую позицию занимает "ОПЗЖ" - 23,66%. Эту политическую силу поддержали 46 тысяч 466 избирателей. Третье место занимает "Слуга народа" - 24 тысячи 435 избирателей - 12,46%, четвертое место "Европейская солидарность" - 23 тысячи 274 (11,87%) и пятое соответственно "Партия Шария" - 13 372 избиратели - 6,82%.

Напомним, ранее в городской ТИК назвали имена кандидатов в депутаты, которые победили на местных выборах в горсовет, а также дату повторных выборов мэра 15 ноября. Во второй тур вышли Геннадий Труханов и Николай Скорик.