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05 ноября 2020, 17:15 4

Некоторые судьи КСУ временно отказываются участвовать в заседаниях — СМИ

05 ноября 2020, 17:15 4
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Фото из открытых источников
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Судьи Конституционного Суда Украины, которые голосовали против резонансного решения относительно антикоррупционного законодательства, временно не будут принимать участия в работе суда.

Как сообщает RegioNews, об этом проинформировало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник в суде.

Некоторые судьи КСУ временно отказываются от работы в суде, считая недопустимой публикацию в СМИ проектов решений Конституционного Суда.

По словам собеседника агентства, об этом судьи заявили в четверг в начале пленарного заседания КС, на котором рассматривали "земельный" вопрос.

Поэтому, до нормализации ситуации вокруг КС легитимным способом, считают невозможным рассмотрение отдельных вопросов конституционных производств и временно не будут принимать участия в заседаниях КС, - отметил источник.

Напомним, комитет Рады рекомендовал депутатам поддержать закон Зеленского о КСУ.

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