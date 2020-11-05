В НАПК просят нардепов проголосовать за антикоррупционную стратегию

Там считают, что это может минимизировать последствия решения Конституционного Суда от 27 октября

Там считают, что это может минимизировать последствия решения Конституционного Суда от 27 октября

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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции призвали народных депутатов проголосовать 5 ноября за внесенную на рассмотрение Верховной Рады Антикоррупционную стратегию, поскольку это может минимизировать последствия решения Конституционного Суда от 27 октября.

Об этом заявил заместитель председателя НАПК Иван Пресняков в своей колонке на "Украинской правде", информирует RegioNews.

"Сегодня депутатам как никогда важно серьезно отнестись к рассмотрению Антикоррупционной стратегии (законопроект № 4135). Народные депутаты должны принять инициативу, которая сможет минимизировать последствия решения Конституционного суда", - отметил он.

Заместитель председателя НАПК подчеркнул, что вследствие решения Конституционного Суда на паузу поставлена большая часть антикоррупционной работы в государстве.

"110 дел НАБУ, 12 дел Антикоррупционного суда, около сотни деклараций с недостоверными сведениями — все эти результаты работы последних месяцев, которые стали возможными за средства налогоплательщиков, становятся просто бесполезными", - подчеркнул он.

По словам Преснякова, после принятия стратегии, НАЗК приступит к разработке и реализации государственной антикоррупционной программы, которая призвана снизить до минимума коррупцию в сферах, определенные как приоритетные.

"Антикоррупционная стратегия — это не только указатель, но и важный шаг к развитию антикоррупционной системы после ущерба, нанесенного решением КСУ. Она определяет, что мы должны делать, чтобы наверстать упущенное и за 4 года снизить до минимума коррупцию в определенных сферах", - сообщил он.

Пресняков напомнил, что в проекте антикоррупционной стратегии приоритетными определены сферы:

суд, прокуратура и полиция;

государственное регулирование экономики;

налоги и таможня;

государственный и частный сектор экономики;

строительство, земля, инфраструктура;

сектор обороны; здравоохранение и социальная защита;

система предотвращения и противодействия коррупции.

Напомним, НАПК готовит иск к владельцам серверов Реестра деклараций - хотят вернуть средства.