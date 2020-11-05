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05 ноября 2020, 10:59 3

В НАПК просят нардепов проголосовать за антикоррупционную стратегию

05 ноября 2020, 10:59 3
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Там считают, что это может минимизировать последствия решения Конституционного Суда от 27 октября
Там считают, что это может минимизировать последствия решения Конституционного Суда от 27 октября
Фото из открытых источников
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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции призвали народных депутатов проголосовать 5 ноября за внесенную на рассмотрение Верховной Рады Антикоррупционную стратегию, поскольку это может минимизировать последствия решения Конституционного Суда от 27 октября.

Об этом заявил заместитель председателя НАПК Иван Пресняков в своей колонке на "Украинской правде", информирует RegioNews.

"Сегодня депутатам как никогда важно серьезно отнестись к рассмотрению Антикоррупционной стратегии (законопроект № 4135). Народные депутаты должны принять инициативу, которая сможет минимизировать последствия решения Конституционного суда", - отметил он.

Заместитель председателя НАПК подчеркнул, что вследствие решения Конституционного Суда на паузу поставлена большая часть антикоррупционной работы в государстве.

"110 дел НАБУ, 12 дел Антикоррупционного суда, около сотни деклараций с недостоверными сведениями — все эти результаты работы последних месяцев, которые стали возможными за средства налогоплательщиков, становятся просто бесполезными", - подчеркнул он.

По словам Преснякова, после принятия стратегии, НАЗК приступит к разработке и реализации государственной антикоррупционной программы, которая призвана снизить до минимума коррупцию в сферах, определенные как приоритетные.

"Антикоррупционная стратегия — это не только указатель, но и важный шаг к развитию антикоррупционной системы после ущерба, нанесенного решением КСУ. Она определяет, что мы должны делать, чтобы наверстать упущенное и за 4 года снизить до минимума коррупцию в определенных сферах", - сообщил он.

Пресняков напомнил, что в проекте антикоррупционной стратегии приоритетными определены сферы:

  • суд, прокуратура и полиция;
  • государственное регулирование экономики;
  • налоги и таможня;
  • государственный и частный сектор экономики;
  • строительство, земля, инфраструктура;
  • сектор обороны; здравоохранение и социальная защита;
  • система предотвращения и противодействия коррупции.

Напомним, НАПК готовит иск к владельцам серверов Реестра деклараций - хотят вернуть средства.

НАПК Верховная Рада коррупция голосование парламент
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