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05 ноября 2020, 11:50 2

Нардепы просят признать неконституционным назначение 7 членов НКРЭКУ

05 ноября 2020, 11:50 2
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Фото из открытых источников
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В КСУ поступило конституционное представление 50 нардепов относительно соответствия Конституции указов президента о назначении членов НКРЭКУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указов Президента Украины о назначении членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Нардепы просят признать не соответствующими Конституции назначение семи членов НКРЭКУ: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.

Кривенко, Антонов и Коваленко были назначены пятым президентом Украины Петром Порошенко 29 мая 2018 года.

Четырех членов Нацкомиссии - Кайдаша, Бабника, Тарасюка и Магду - 29 октября 2019 года назначил президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно копии конституционного обращения, нардепы считают, что, назначая всех действующих членов НКРЭКУ, президент Владимир Зеленский вышел за рамки конституционных полномочий. Также подписанты просят признать неконституционными две нормы переходных положений закона Украины "Об НКРЭКУ" о полномочия президента определять ротацию членов регулятора. Депутаты попросили КСУ определить их обращение как неотложное из-за критической ситуации, которая сложилась на энергорынке.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева возбудил дело относительно освобождения руководителя НКРЕКП Тарасюка.

НКРЭКУ президент Конституция КСУ энергетика
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